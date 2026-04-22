Osimhen maç sonu çok sinirlendi: Koşa koşa yanına gidip isyan etti

Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, 2-0 kaybetti. Maç sonu Victor Osimhen, hakem Oğuzhan Aksu'nun yanına koşup tepki gösterdi.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Rams Park'taki mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY KUPADAN ELENDİ

Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi adını yarı finale yazdırmayı başardı. Galatasaray ise kupaya çeyrek finalde veda etti.

OSIMHEN HAKEME İSYAN ETTİ

Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği tarafı büyük bir sevinç yaşarken Galatasaray'da ise Victor Osimhen çok sinirlendi.

78. dakikada oyuna dahil olan Nijeryalı futbolcu son düdüğün ardından hakem Oğuzhan Aksu'nun yanına gitti. Aksu'ya isyan eden Victor Osimhen, sarı kart gördü.

221776886239.webp

1 AYDIR SAHALARDAN UZAKTI

18 Mart'ta oynanan Liverpool maçında kolundan sakatlanan Victor Osimhen, geçirdiği operasyon nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Osimhen sakatlığının ardından ilk kez forma giydi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE İLK 11'DE OLACAK

Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de olması bekleniyor. 26 Nisan'da Rams Park'ta oynanacak derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

