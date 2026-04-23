Mustafa Çulcu hakemin kulağına üfleneni açıkladı

Mustafa Çulcu hakemin kulağına üfleneni açıkladı
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne yenilerek elendiği maçtaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Gençlerbirliği'nin galibiyeti hak ettiğini belirten Çulcu, "Fazla rotasyon, rahatlık ve rakibi hafife almak Galatasaray'a pahalıya mal oldu" yorumunu yaptı.

"KARARLARI TEPKİ ÇEKTİ"

Çulcu, Sabah'taki yazısında hakem kararlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Oğuzhan Aksu, 32 yaşında Mersin ili hakemi. Son derece atletik ama bu seviye maçlar için henüz kabul gören kalitede değil. Zamana ve tecrübeye ihtiyacı var. Özellikle ilk bölümde verdiği kararları tepki çekti. Lemina'ya verdiği sarı muhtemelen kulağına üflendi, ilk yarıyı 3 sarı, 13 faulle tamamladı. 47'de Ahmed'in kontrolsüz faulünde Oğulcan'a sarı kartı atladı. 55'te Lang- Oğulcan mücadelesinde G.Saray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 66'da ısınırken saha kenarından oyuna sözlü müdahalede bulunan Osimhen'e etkili ikazı yerinde ve doğruydu. 72'de Nhaga'nın şutu kaleciden döndü, tamamlayan Singo açık ofsayttı, gol iptali doğru. 77'de Oğulcan'ın ceza alanı ön çizgisine çok yakın yerde Barış Alper'e yaptığı net faulü atladı. 90+6'da Diabate, Osimhen'in yüzüne net bir faul yaptı. Hakem vermeyince Osimhen çıldırdı, son düdükten sonra hakeme tepki verince sarı gördü. Yukarıda yazdığım bazı hatalarına rağmen Galatasaray'ın kendi sahasında elendiği bu zorlu kupa maçından 6 sarı, 21 faul ile majör hata yapmadan ezilmeden iyi çıktı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

