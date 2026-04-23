Yenildikten sonra konuştu: Alimpijevic söz verdi

Yenildikten sonra konuştu: Alimpijevic söz verdi
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Taraftarımıza söz veriyorum. Buraya üçüncü maçta dönmek üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Basketbolda BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisi ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup olan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı taraftarlara seriyi yeniden İstanbul'a taşıyacaklarına dair söz verdi.

Alimpijevic: Önceki her şeyi unutmalıyızAlimpijevic: Önceki her şeyi unutmalıyız

Karşılaşmanın ardından Dusan Alimpijevic düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÜÇÜNCÜ MAÇA MECBURUZ

Cosea JL Bourg'u tebrik ederek sözlerine başlayan Alimpijevic, "Onlar daha çok hak etti. Daha hazırdılar. Bazı şeylere bizden daha çok odaklandılar. Daha iyi oynamak durumundayız. Savunmada fena değildik. Hücumda sorun olduğu aşikar. Bu yüzdelerle oynuyorsanız burada yanlış giden bir şeyler vardır. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu taraftara karşı üçüncü maçı oynatmaya mecburuz. Taraftarımıza söz veriyorum. Buraya üçüncü maçta dönmek üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

avrupa-2026-04-23t082338-485.jpg

Maça hazır çıktıklarının altını çizen Sırp başantrenör, "Oyunumuzu oynamaya dördüncü çeyrekte başladık. Keşke maçın başından beri hep böyle oynasaydık. Artık finallerdeyiz ve final baskısını kaldıramıyorsanız bu işi yapmamalısınız. Oyuncularım hazırdı. Yarı finallerde Bahçeşehir Koleji'ni geçen takım da ligde ikinci sıradaki takım da bu. Herkesin eşit şansı var. En iyi basketbolumuzu oynayıp yeniden buraya dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

