Manchester City küme düşürdü ve Arsenal'i geçti

Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Burnley'i 1-0 yendi ve Arsenal'i geçerek liderliğe yükseldi. Burnley ise bu skordan sonra ligden düştü.

İngiltere Premier Lig'de haftalardır Arsenal'i takip eden Manchester City, sonunda öne geçti. Manchester City, Burnley'i deplasmanda 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Arsenal ise ikinci sıraya indi.

Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk olan Manchester City, 5. dakikada Erling Haaland'ın golüyle galip geldi.
Ligde 33 maç sonunda puanını 70 yapan Manchester City, eşit averaja sahip olduğu Arsenal'ı atılan gol fazlasıyla geçerek liderliğe yükseldi.

BURNLEY KÜME DÜŞTÜ

Kendi sahasında Manchester City'e yenilen Burnley'in ise ligin bitmesine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Burnley, bu yenilgiyle 20 puanda kaldı.
Premier Lig'de daha önce de Wolverhampton'ın Championship'e düşmesi kesinleşmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

