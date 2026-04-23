Galatasaray'a sürpriz veda: Metin Oktay'ı anarak gitti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray Daikin'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı takımda 4 yıl forma giyen Ayçin Akyol, duygusal bir mesajla veda etti.

Galatasaray'da ayrılık kararı: Sezon sonu gidiyor

26 yaşında ve 1.88 boyundaki oyuncu Galatasaray'a 2022'de transfer edilmişti.

"METİN OKTAY'IN SELAMINI ALDIM"

Ayçin Akyol, veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Galatasaray Ailesi,

Bugün, Galatasaray’a veda etmek benim için duygusal bir an. Bu kulüp, sadece bir spor hayatı değil, bir ömür boyu sürecek bir yolculuk oldu. Burada geçirdiğim her an, bana çok şey kattı ve birçok güzel anı bıraktı.



Galatasaray’a adım attığımda, efsanemiz Metin Oktay’ın selamını aldım. 10 numaralı formayı sırtıma geçirdiğimde ise bu kulübün büyüklüğünü, sorumluluğunu ve değerlerini daha da derinden hissettim.

Zorluklar, zaferler, her şey… Her anı bana çok şey öğretti. Sahada birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve her zaman yanımda olan taraftarımıza teşekkür ederim. Her zaman desteğinizle güçlü hissettim.

Galatasaray’a, hedeflerim doğrultusunda yeni bir hikaye yazmak için bugün veda ediyorum. Ancak bu kulüp ve bu aile, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak.

Ayçin Akyol"