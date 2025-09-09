Takımı TFF 2. Lig'e düşünce Katar'a transfer oldu

Adanaspor'un 26 yaşındaki eski kanat oyuncusu Amadou Ciss soluğu Katar'da aldı.

Ciss, Katar temsilcisi El Arabi ile anlaşarak resmi sözleşmeye imza attı.

Sosyal medyadan Ciss'in transferi resmen açıklandı.

KÜME DÜŞÜNCE TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Amadou Ciss, hem alacaklarını tahsil edememe hem de Adanaspor'un 2. Lig'e düşmesi sonrası takıma veda etmişti.

ADANASPOR PERFORMANSI

Kanat oyuncusu, Adanaspor ile çıktığı 43 maçta 6 gol attı ve 1 gol pası verdi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 325 bin euro olarak gösteriliyor.

ADANASPOR'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR

1. Lig'de 30 puan alarak küme düşen Adanaspor, 2. Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Adanaspor sırasıyla Isparta 32 Spor'a 6-0, Kırklarelispor'a 4-0 ve Menemen FK'ya 5-0 mağlup oldu.