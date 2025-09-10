Süper Lig'i bıraktı Çorum FK'ya imzayı attı

Süper Lig'i bıraktı Çorum FK'ya imzayı attı
Yayınlanma:
Çorum FK, Sırp yıldız Danijel Aleksic’i transfer ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Sırp futbolcu Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Danijel Aleksic aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

KONYASPOR'DAN GELDİ

Danijel Aleksic, son olarak Süper Lig'de Konyaspor formasını giymişti.

Konyaspor'dan önce 4 sezon Başakşehir'de oynayan Aleksic, 2018-19 sezonunda da Malatyaspor'da yer almıştı.

34 yaşındaki oyuncu İtalya'nın Genoa, Fransa'nın Saint Etienne, Suudi Arabistan'ın El Ehli takımlarında da oynadı.

Orta sahada ofansif olarak görev yapan Danijel Aleksic, 10 numara pozisyonunda sahada yer alıyor ve duran topları etkili kullanmasıyla biliniyor.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

