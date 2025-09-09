Süper Lig'den düşünce Sivas'a döndü

Yayınlanma:
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, savunma hattına tanıdık bir ismi yeniden kazandırdı: Aaron Appindangoye

Sivasspor 2019 - 2024 yılları arasında 5 sezon boyunca başarıyla forma giyen Gabonlu stoper Aaron Appindangoye ile yeniden anlaşmaya vardı.

Appindangoye, geçtiğimiz sezon Kocaelispor’da mücadele etmişti. Ancak kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildikten sonra, eski yuvası Sivasspor ile 2025-2026 sezonu için el sıkıştı.

MİLLİ TAKIMDAN SİVAS'A

Şu anda Gabon Milli Takımı kampında bulunan deneyimli savunmacının, perşembe günü Sivas’a gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi. Bu gelişme, Sivasspor taraftarları arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

YAPAY ZEKAYLA HAZIRLANDI

Sivasspor, Appindangoye’nin transferini klasik yöntemlerin dışına çıkarak yapay zeka ile hazırlanan özel bir video ile duyurdu. Kulübün dijital iletişim stratejisinde yenilikçi adımlar attığını gösteren bu paylaşım, sosyal medyada ilgi gördü.

İstikrarlı performansı ve mücadeleci yapısıyla Sivasspor taraftarlarının gönlünde taht kuran Appindangoye’nin dönüşü camiada sevinçle karşılandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

