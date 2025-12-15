Süper Lig'den ayrıldı: Şimdi kulüp bulamıyor

Süper Lig'den ayrıldı: Şimdi kulüp bulamıyor
Yayınlanma:
28 yaşındaki futbolcu Emmanuel Boateng, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kendisine kulüp bulamadı.

Orta sahada görev yapan futbolcu Emmanuel Boateng, 2023-2024 sezonu devre arasında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Konyaspor, Boateng'i bonservis ücreti karşılığında İsveç’in Elfsborg takımından 2,5 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Gaziantep FK'dan teknik direktör açıklamasıGaziantep FK'dan teknik direktör açıklaması

SEZON BAŞINDA YOLLAR AYRILDI

Beklenen performansın çok altında kalan Ganalı oyuncu ile sezon başında yollar karşılıklı anlaşma ile ayrılmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, Konyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra boşta kaldı.

İlk yarıyı boş geçiren Boateng, devre arası transfer döneminde kendisine kulüp bulmaya çalışacak.

1.5 sezonluk Konyaspor kariyerinde 16 maça çıkan Boateng, gol veya asist katkısı üretemedi.

BOATENG'İN KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak Boateng kariyerinde, Wafa, Aduana, H. Tel Aviv, IF Elfsborg ve son olarak Konyaspor formasını terletti.

