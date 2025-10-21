Süper Lig'de yarınki maçların hakemleri belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de yarın oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de Avrupa maçları nedeniyle ertelenen ve yarın yapılacak olan maçların hakemleri açıklandı.
Ligde 3. haftadaki Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-Başakşehir maçları ertelenmişti.
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA OZAN ERGÜN
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde yarın oynanacak erteleme karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
20.00 Konyaspor-Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor-Başakşehir: Ali Yılmaz