Süper Lig'de yarınki maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'de yarın oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de Avrupa maçları nedeniyle ertelenen ve yarın yapılacak olan maçların hakemleri açıklandı.

Ligde 3. haftadaki Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-Başakşehir maçları ertelenmişti.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA OZAN ERGÜN

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde yarın oynanacak erteleme karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20.00 Konyaspor-Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Çaykur Rizespor-Başakşehir: Ali Yılmaz

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

