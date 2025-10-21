Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor

Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
Yayınlanma:
Sergen Yalçın'ı büyük umutlarla takımın başına getiren Beşiktaş'ta istenen çıkış bir türlü yakalanmadı. Gençlerbirliği maçı sonrası çıkan kriz de Yalçın'ı iyice zora soktu.

Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği karşısında alınan sürpriz mağlubiyet, Beşiktaş’ta taşları yerinden oynattı.
Siyah - Beyazlı camiada hem saha içi performans hem de kulüp içi ilişkiler açısından huzursuzluk sinyalleri yükseliyor.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Maç öncesinde alınan sürpriz bir kararla milli kaleci Mert Günok’un kaptanlık pazubandı elinden alınarak Orkun Kökçü’ye verildi.

mert.webp
Beşiktaş'ta Mert Günok krizi yaşanıyor

Bu değişiklik, hem taraftarlar hem de takım içinde şaşkınlıkla karşılandı.
Son haftalarda düşük form grafiğiyle eleştirilen Günok’un bu karar sonrası teknik direktör Sergen Yalçın’a ve kulüp yönetimine tepkili olduğu öğrenildi.

DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Mert Günok, doğrudan soyunma odasına giderek sessizliğe büründü. 36 yaşındaki tecrübeli kalecinin, yaşanan gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmese de, tavırlarıyla memnuniyetsizliğini ortaya koyduğu ifade ediliyor.

sergen.jpg
Gözler Sergen Yalçın'ın alacağı kararda

SERGEN YALÇIN ÇÖZÜM ARIYOR

Mert Günok’un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak son yaşanan gelişmeler, kulüp içindeki dengelerin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Krizi çözmek için teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili teknik heyetle görüştü. Deneyimli teknik adam önümüzdeki günlerde kararını verecek

TEPKİLER ARTIYOR

Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Siyah - Beyazlı taraftarların hem teknik heyete hem de bazı oyunculara yönelik eleştirileri dikkat çekti. Özellikle kaptanlık değişimi ve formsuz oyuncuların sahada yer alması, kulüp yönetiminin kararlarını sorgulatan başlıklar arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

