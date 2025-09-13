Süper Lig'de tüm transferlerin tam listesi: 213 futbolcu sözleşme imzaladı

Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi.

Ligde 30 Haziran'da başlayan ve 75 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp, 213 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

213 futbolcunun 64'ü yurt içinden, 149'u ise yurt dışından transfer edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor ve Samsunspor, bu sezon yurt içinden yalnızca 1'er transfer yaptı.

Ligde yurt içinden en fazla transfer yapan ekip, Eyüpspor oldu. İstanbul temsilcisi kadrosuna dahil ettiği 16 futbolcunun 9'unu yurt içinden transfer etti.

Ligde en az transferi ise son şampiyon Galatasaray yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yılki kadrosuna 4 takviye gerçekleştirdi.

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekipler, ligin yeni takımları Gençlerbirliği ve Kocaelispor oldu.

Her iki takım da kadrosuna 18 oyuncu dahil ederken, Kocaelispor 15 futbolcuyu yurt dışından alarak en fazla ithale yönelen ekip oldu.

Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ni 17 transferle Antalyaspor, 16 transferle de Eyüpspor takip etti.

HANGİ KULÜP HANGİ OYUNCULARI ALDI

Süper Lig'de 1. transfer ve tescil döneminde takımların kadrosuna kattıkları futbolcular şu şekilde:

Gençlerbirliği (18): Adama Traore, Sakou Koita, Oğulcan Ülgün, Abdurrahim Dursun, Henry Onyekuru, Dimitrios Goutas, Gökhan Akkan, Moussa Kyabao, Pedro Pereira, M'Baye Niang, Dilhan Demir, Franco Tongya, Thalisson, Kevin Csoboth, Göktan Gürpüz, Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru, Ricardo Velho

Kocaelispor (18): Serhat Öztaşdelen, Joseph Nonge, Dan Agyei, Massadio Haidara, Karol Linetty, Bruno Petkovic, Anfernee Dijksteel, Darko Churlinov, Tayfur Bingöl, Aleksandar Jovanovic, Can Keleş, Mateusz Wieteska, Hrvoje Smolcic, Show, Botond Balogh, Oleksandr Syrota, Habib Keita, Serdar Dursun

Antalyaspor (17): Tomas Cvancara, Jesper Ceesay, Julian Cuesta, Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Doğukan Sinik, Lautaro Giannetti, Nikola Storm, Samet Karakoç, Abdülkadir Ömür, Dario Saric, Samuel Ballet, Yohan Boli, Poyraz Yıldırım, Kerem Kayaarası, Hüseyin Türkmen, Bachir Gueye

Eyüpspor (16): Mateusz Legowski, Calegari, Kerem Demirbay, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Serdar Gürler, Halil Yeral, Nihad Mujakic, Gilbert Kendy, Christ Sadia, Jankat Yılmaz, Denis Draguş, Marcos Felipe, Emir Ortakaya, Gilbert Mendy, Baran Ali Gezek

Alanyaspor (13): Bruno Viana, Güven Yalçın, Paulo Victor, Ianis Hagi, Uchenna Ogundu, Maestro, İzzet Çelik, İbrahim Kaya, Bedirhan Özyurt, Baran Mogultay, Steve Mounie, Ruan, Meschack Elia

Gaziantep FK (13): Enver Kulasin, Melih Kabasakal, Nazım Sangare, Drissa Camara, Luis Perez, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Juninho Bacuna, Mohamed Bayo, Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet

Kayserispor (13): Gideon Jung, Joao Mendes, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Youssef Ait Bennasser, Aaron Opoku, Burak Kapacak, Furkan Soyalp, Laszlo Benes, Indrit Tuci, Stefano Denswill, German Onugkha, Deniz Dönmezer

Başakşehir (12): Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Bertuğ Yıldırım, Jakub Kaluzinski, Doğan Alemdar, Onur Bulut, Berkay Aslan, Tuğra Turhan, Luca Stancic, Nuno Da Costa, Davie Selke, Amine Harit

Beşiktaş (12): Wilfried Ndidi, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Tiago Djalo, El Bilal Toure, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Gökhan Sazdağı, David Jurasek, Jota Silva, Cengiz Ünder

Fatih Karagümrük (11): Matias Kranevitter, Jure Balkovec, Sam Larsson, Tiago Çukur, Enzo Roco, Ricardo Esgaio, Mustafa Özköroğlu, Ivo Grbic, Nikoloz Ugrekhelidze, Burhan Ersoy, Berkay Özcan

Kasımpaşa (11): Andri Fannar Baldursson, Godfried Frimpong, Kubilay Kanatsızkuş, Cem Üstündağ, Fausseni Diabate, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Pape Habib Gueye, Adem Arous, Attila Szalai, Emre Taşdemir

Samsunspor (11): Afonso Sousa, Antoine Makoumbou, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Richie Omorowa, Albert Posiadala, Cherif Ndiaye

Çaykur Rizespor (10): Valentin Mihaila, Qazim Laci, Yahia Fofana, Taylan Antalyalı, Mobido Sagnan, Erdem Canpolat, Furkan Orak, Loide Augusto, Halil Dervişoğlu, Jesurun Rak-Sakyi

Fenerbahçe (10): Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Ederson, Archie Brown, Marco Asensio, Edson Alvarez, Nelson Semedo, Jhon Duran, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall

Göztepe (9): Janderson, Junior Olaitan, Ibrahim Sabra, Rhaldney, Allan Godoi, Amin Cherni, Efkan Bekiroğlu, Ruan, Arda Okan Kurtulan

Trabzonspor (8): Paul Onuachu, Christ Inao Oulai, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Benjamin Bouchouari, Wagner Pina, Ernest Muci, Andre Onana

Konyaspor (7): Afonso Stefanescu, Emir Bars, Mücahit İbrahimoğlu, Jin-Ho Jo, Yhoan Andzouana, Jackson Muleka, Enis Bardhi

Galatasaray (4): Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan, Leroy Sane