Süper Lig'de ortalığı karıştıran hakem kararları: Kırmızılar havada uçuştu VAR damga vurdu

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor'un karşı karşıya geldiği maçta hakem kararları maça damga vurdu.

Göztepe ve Kocaelispor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

HAKEM KARARLARI MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk yarısı büyük bir mücadeleye sahne oldu ve kırmızı kartlar ile VAR müdahaleleri gündem oldu.

2 KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ

Göztepe-Kocaelispor maçında hakem Ali Yılmaz'ın gösterdiği 2 kırmızı kart, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

İzmir'de maç başladığı gibi bittiİzmir'de maç başladığı gibi bitti

BALOGH'UN KIRMIZISI VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 41. dakikasında Kocaelisporlu futbolcu Balogh, orta alanda rakibi Juan'a kayarak müdahale yaptı ve direkt olarak kırmızı kart gördü.

Pozisyon VAR tarafından incelendi ve hakem VAR'ın çağrısı üzerine pozisyonu izledi.

Sahaya dönen hakem, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuya sarı kart verdi.

TARTIŞMADA KIRMIZI ÇIKTI, VAR DEVREYE GİRDİ

45+3'te Göztepe'de Miroshi rakibi Keita ile yaşadığı tartışmada rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü.

VAR bir kez daha hakemi izlemeye çağırırken, hakem Ali Yılmaz yine kartı yine iptal etti ve hem Miroshi'ye hem de Keita'ya kart gösterdi.

