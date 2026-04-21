Süper Lig'de kalmak için radikal karar alacak

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, ligde kalmak için radikal kararlar alınacağını açıkladı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, ligde kalma adına görüşmeler yapıp radikal karar alacaklarını duyurdu.
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-0 yenildikleri maçın ardından yazılı açıklama yapan Açıkalın, geçen sezon kulübü 15 puan ile devralıp ligde kaldıklarını anımsattı.

''RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ''

Transfer tahtasını açarak kulübün geçmiş borçlarının büyük bir kısmını ödediklerini belirten Açıkalın, şunları kaydetti:
"Bu sezon ise sezon başından bugüne kadar büyük fedakarlıklar ile Kayserisporumuza elimizden gelen desteği vermeye çalıştık.
Bugünkü kritik maçta maalesef kaybettik. Önümüzdeki 4 maçı kazanarak ligde kalmak adına yarından itibaren gerekli görüşmeleri yaparak radikal kararlar alıp enerjimizi ve gücümüzü tekrar toplamaya gayret edeceğiz. Sezon başından itibaren yaşadığımız kötü günlerin ve büyük şanssızlıkların karşısında yine birlik ve beraberlik ile duracağız. Biz inanıyoruz ki olanda da olmayanda da hayır vardır. Biz büyük bir camiayız. Unutmayalım ki yiğit düştüğü yerden elbette kalkmasını bilecektir. Tüm camiamızdan hepimiz adına özür diliyor, tüm şehri son 4 maçta kenetlenmeye davet ediyorum." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

