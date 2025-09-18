Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Spor
Fenerbahçe gemileri yaktı
Fenerbahçe gemileri yaktı
Fenerbahçe'de seçime 3 gün kala Aziz Yıldırım sürprizi
Fenerbahçe'de seçime 3 gün kala Aziz Yıldırım sürprizi