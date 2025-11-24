Süper Lig'de 2 maç var: İşte ilk 11'ler

Süper Lig'de 2 maç var: İşte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Süper Lig'de bu akşam 2 maç oynanacak. İşte ilk 11'ler.

Süper Lig'de bu akşam 2 maç oynanacak.

Süper Lig'de zirve yarışından kopmamak için mücadele eden Trabzonspor, Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00. Maçı Halil Umut Meler yönetecek.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR: İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berat, Umut Güneş, Crespo, Deniz, Da Costa, Shomurodov.

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

KONYASPOR-ANTALYASPOR: İLK 11'LER

Günün diğer maçı ise Konya'da Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Çağdaş Atan.

Maça takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jo, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Melih Bostan, Stefanescu, Umut.

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Ceesay, Paal, Saric, Safuri, Abdülkadir, Van de Streek, Boli.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

