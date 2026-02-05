Süper Lig kulübü satıldı: İlk transferi Amedspor yaptı

Süper Lig kulübü satıldı: İlk transferi Amedspor yaptı
Yayınlanma:
TMSF denetiminden çıkan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın hisseleri iş insanı Cemil Kazancı'nın yönetimindeki Kazancı Holding'e satıldı. TFF 1. Lig ekibi Amedspor, Kasımpaşa'nın satılması sonrası kulüpten ilk transferi gerçekleştirdi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, TMSF denetiminden çıkarak Kazancı Holding'e satıldı.
Kasımpaşa'nın hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı'nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından satın alındı.

KULÜBÜN SATILMASI SONRASI İLK TRANSFER AMEDSPOR'DAN

TFF 1. Lig'de 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Amedspor, Kasımpaşa'nın satılması sonrası ilk transferi gerçekleştirdi.
Amedspor, Kasımpaşa'da forma giyen 25 yaşındaki ön libero Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı.

ameds.jpg
Amedspor Cem Üstündağ ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

AMEDSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Diyarbakır ekibi, Cem Üstündağ'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. futbolcusu Cem Üstündağ’ın kesin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Profesyonel futbolcu Cem Üstündağ ile 2,5 sezonluk profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.
Oyuncumuz Cem Üstündağ’a Amedspor forması altında başarılar diliyor; transferin kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

