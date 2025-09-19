Süper Lig hakemleri ile MHK birbirine girdi: Futbol dünyasını karıştıran iddia

Fenerbahçe – Trabzonspor maçının ardından gündeme gelen MHK ve hakem kararları hakkında şike iddiaları gündeme gelirken bomba bir gerçek ortaya çıktı.

Onlar TV’de konuşan Murat Ağırel’in haberine göre; 10 Süper Lig hakemi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri ve bazı futbol yorumcuları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakemler şikayetinde MHK’yi “Müsabaka sonucunu etkileme ve manipülasyon” “Resmi belgede sahtecilik” ve “Kulüp başkanlarıyla görüşerek usulsüz atamalar yapma” ile suçladı.

Söz konusu hakemlerden biriyle görüştüğünü dile getiren Murat Ağırel, suçlamalar ile ilgili soruşturma başlatıldığını iddia etti.

NOW TV yayınında konuşan Ali Koç da MHK ve hakemler hakkında iddialarda bulunmuş ve savcılığı göreve çağırmıştı.

Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

MHK başkanıyla davamız var dedik. TFF Başkanına 'Bizi sizle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Özellikle Fenerbahçe ile. Sözlerim karşısında defansif olmayın. Anlamaya çalışın' dedim. Bunu anlatmaya gittim. Hakem sistemindeki usulsüzlükleri, liyakatsizlikleri anlattım. Evrakta sahtecilikten tutun, sınav sorularının yükselmesi istenen hakemlere ulaşması, hakemlere mobbing yapılması, maç sonuçlarını etkileyecek müdahalelerin olması, eski bir MHK üyesinin hakemlik müessesine etkisi, TFFHGD üzerinden yapılan baskıları, orası üzerinden hakemlere etkileri, koşu testlerine manipülasyonlar... Başka ülkede söylesem savcılar devreye girer. "

"Dijital atama yok. Adam manuel keyfi yapıyor. Yeri geliyor telefonla müdahale ediliyor. Salı günü atama, çarşamba günü tebliğ, perşembe günü kamuoyuna açıklanıyor. Salı ile çarşamba arasında atanan hakemlerin ismi değişiyor. Bir MHK başkanımız var, hakemlere 'Şu kulüp başkanıyla konuştum. Bu maçta dikkatli ol. Bu çıkarsa senden bilirim. Bütün HTS kayıtların var' diyor. Herkesin HTS kayıtları, MHK başkanında ne gezer. 'Biz devlete yakınız' diyor."