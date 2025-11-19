Süper Lig hakemleri için olay iddia: Bizzat isim vererek açıkladı

Yayınlanma:
2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, Süper Lig hakemleri hakkında ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu.

2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, Nazım Türknas'ın 0 TV'deki yayınına katıldı.

Burada yaptığı açıklamalarda hakemlere dair konuşan Hakan Bolat, Süper Lig'de bazı hakemlerin bilerek maçları kötü yönettiğini iddia etti.

“HALİL UMUT MELER ‘BEN ŞU AN BİAT EDEMEM’ DEDİ”

Halil Umut Meler’e ait olduğunu belirttiği bir konuşmayı aktaran Hakan Bolat, "Süper Lig'de bazı hakemler maçları bilerek kötü yönetti. Sırf federasyon yerinden gitsin diye. Bunu biliyoruz ama bunları anlatamayız çünkü kanıtlayamayız. Hatta çok önemli bir hakem ‘Biz İbrahim Hacıosmanoğlu’na biat ederiz ama yerine başkası gelecek; ben şu an biat edemem’ dedi. Ortaya söyledi. Benim kimseden gizlim saklım yok. Halil Umut Meler dedi bunları" sözlerini sarf etti.

691ae8cd07620fdc7073e352.webp

AKTİF EN İYİ TÜRK HAKEM OLARAK KABUL EDİLİYOR

2017 yılından beri FIFA kokartı takan Halil Umut Meler, aktif hakemler arasında en başarılı Türk hakem olarak kabul ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

