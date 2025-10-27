Statta aleyhine bağrılan MHP'li vekil çileden çıktı: Adamın dişini kırarız!

Yayınlanma:
Elazığspor-Kastamonuspor maçına MHP'li milletvekili Semih Işıkver'in tepkisi damgasını vurdu. Işıkver, maçtan sonra "Biz demir leblebiyiz, adamın dişini kırarız" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor-Kastamonuspor maçı Elazığ'da kriz çıkardı.

Maç öncesi talep edilmesine rağmen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı çalınmadı. Bir grup taraftard da MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in aleyhine tezahüratta bulundu.

Şanver bunun üzerine adeta çileden çıktı. Maçtan sonra Kanal Fırat TV'de canlı yayına katılan Işıkver, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Işıkver, şunları söyledi:

“Bizi burada sevmeyenler var, adamlar bize ayak oyunu yapıyorlar. Sen ‘Ölürüm Türkiyem’i çalsan sana ne zararı var? Burası Zaho mu, Süleymaniye mi? Burası Elazığ. Türkiye’de hiçbir siyasetçinin kabul etmeyeceği tezahürat kumpası yaptılar. Ben yine de onların gönlünü kırmadım, indim. Bari şarkıyı çalsınlar, bizim moralimiz düzelsin dedim. Onu da çalmamak için ellerinden geleni yaptılar.

"VANSPOR'UN 1 METRE 45 SANTİMLİK BAŞKANI..."

Elazığspor’un durumu ortadadır. Vanspor’un 1 metre 45 santimlik başkanı, Elazığspor’u yönetenlerin ciğerini sökmüştür, elimizdeki turu almıştır. Bugün Elazığspor’un sahibi kimdir? Geçmişte Elazığspor Başkanı konuştuğu zaman yer gök inlerdi. Bugün kimdir Elazığspor Başkanı? Benim rahatsızlığımı herkes biliyor. Şahin Bey olmasa felek gelse beni susturamaz. Ben Şahin Bey’in hatırına susuyorum, çünkü bir emek var, belediye bu işi almış sırtlamış götürüyor. Ama Elazığspor doğru gitmiyor. Böyle yönetilmez Elazığspor. Elazığ Belediyesi'nin arka bahçesi gibi yönetilmez bu kulüp.

Biz demir leblebiyiz, biz adamın dişini kırarız. Siz bu müzikle mi beni bu memleketten sileceksiniz? Sizi öyle ederim ki psikolojik tedavi alırsınız. Ben daha ağzımı dahi açmadım, bana bayramlık ağzımı açtırmayın. Bu benim ilk uyarımdır, aynı zamanda son uyarımdır. Elazığspor yönetimine sesleniyorum: Herkes ayağını denk alsın. Bir daha uyarmam, koltukta oturamazsınız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

