Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı

Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Yayınlanma:
Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalına dair açıklamaları üzerine konuştu. Alpay Köse hakemlere verilecek olası cezaları anlattı.

Eren Bozdaş - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

152 HAKEM AKTİF BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu, 357 hakemin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını dile getirdi. Açıklamada bu isimlerden 7’sinin üst klasman hakem , 15’inin üst klasman yardımcı hakem, 36’sının klasman hakem, 94’ünün ise klasman yardımcı hakem olduğu aktarıldı.

GEREKLİ CEZALARI ALACAKLAR

Bahis oynayan hakemlerin gerekli cezaları alacağını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar” dedi.

gfkgfn.jpg

“LİG SIRALAMASINI DEĞİŞTİRMEZ”

Halktv.com.tr’ye konuşan Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse’ye göre hakemlerin bahis oynamaları nedeniyle alacakları cezalar son 5 yıldaki lig sıralamalarını etkilemeyecek.

KENDİ MAÇINA BAHİS OYNAYANLARA HAPİS CEZASI

Alpay Köse ayrıca bahis skandalına karışan hakemlerin 3’e ayrılmasını ve cezaların da ona göre verilmesi gerektiğini belirtti.

1- Siteye üye olup da bahis oynamayan hakemler: Ceza verilmeyi gerektirmiyor.

2- Bahis sitesine girip oynayan hakemler: Lisansları iptal edilmeli.

3- Kendi maçına bahis oynayan hakemler: Bu hakemler 6222 kanununa tabi tutuluyor, Lisansları iptal edilip, hapis cezası verilir.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Spor
Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu
Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu
TFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacak
TFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacak
Kevin De Bruyne 2025'i kapattı
Kevin De Bruyne 2025'i kapattı