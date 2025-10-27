Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı

Eren Bozdaş - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

152 HAKEM AKTİF BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu, 357 hakemin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını dile getirdi. Açıklamada bu isimlerden 7’sinin üst klasman hakem , 15’inin üst klasman yardımcı hakem, 36’sının klasman hakem, 94’ünün ise klasman yardımcı hakem olduğu aktarıldı.

GEREKLİ CEZALARI ALACAKLAR

Bahis oynayan hakemlerin gerekli cezaları alacağını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar” dedi.

“LİG SIRALAMASINI DEĞİŞTİRMEZ”

Halktv.com.tr’ye konuşan Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse’ye göre hakemlerin bahis oynamaları nedeniyle alacakları cezalar son 5 yıldaki lig sıralamalarını etkilemeyecek.

KENDİ MAÇINA BAHİS OYNAYANLARA HAPİS CEZASI

Alpay Köse ayrıca bahis skandalına karışan hakemlerin 3’e ayrılmasını ve cezaların da ona göre verilmesi gerektiğini belirtti.

1- Siteye üye olup da bahis oynamayan hakemler: Ceza verilmeyi gerektirmiyor.

2- Bahis sitesine girip oynayan hakemler: Lisansları iptal edilmeli.

3- Kendi maçına bahis oynayan hakemler: Bu hakemler 6222 kanununa tabi tutuluyor, Lisansları iptal edilip, hapis cezası verilir.



