Son dakika | GFB Lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl hapis!

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı 4 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyadan kendisi ile alay ettiğini ileri süren B.İ'yi, yanındaki kişiler ile darp ettikten sonra peruk takıp özür diletmişti. Bu anlar videoya alınıp sonrasında da sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

B.İ.'nin şikayetinin ardından; Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanırken şüphelilerden Hasan Mert Şahin, Yunus Akbalık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili duruşma Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı için istenen ceza belli oldu

GFB LİDERİNE 6 YIL 10 AY HAPİS KARARI

Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen mahkemede heyet kararını açıkladı. Cem Gölbaşı, İsmail Altan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Ümit Özaydın hakkında, ‘Eziyet’ suçundan beraat etmesine, 'Birden Fazla Kişi İle Birlikte İş yerinde Yağma’ suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ayrıca sanık Gölbaşı, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alırken diğer sanıklar ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Gölbaşı, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 10 ay ceza alırken Altan, Şahin ve Özaydın 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak Sanık Şahin Beyazyıldız hakkında ‘Sanığın daha önce kasıtlı başka bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması’ nedeniyle , Hükmün Açıklanmasının Geride Bırakılması kararı verildi. Ayrıca sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.