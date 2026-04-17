Son dakika | Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray, Olağan Seçim Toplantısı'nın 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacağını resmen açıkladı.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı tarih belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, olağan başkanlık seçiminin 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI" 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00' da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

MAÇIN HAKEMİ BATUHAN KOLAK

18 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynanacak olan Gençlerbirliği-Galatasaray maçında hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

