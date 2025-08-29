Son dakika | Fenerbahçe'de transfer: Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.
BENFICA TRANSFERİ AÇIKLADI
Portekiz ekibi Benfica, yaptığı yazılı açıklama ile milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir. Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir."
FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN GOLÜ ATTI
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu attığı gol ile Fenerbahçe'yi elemişti.