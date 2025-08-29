Son dakika | Fenerbahçe'de transfer: Resmi açıklama geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

Portekiz ekibi Benfica, yaptığı yazılı açıklama ile milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir. Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir."