Suudi Arabistan'da çılgın turnuva: Kaybeden bile 1.5 milyon dolar kazandı

Suudi Arabistan'da çılgın turnuva: Kaybeden bile 1.5 milyon dolar kazandı
Yayınlanma:
Teniste dünyanın gözü Riyad'daki Six Kings Slam turnuvasına çevrildi. Açılış maçını kaybeden Alman Zverev tam 1.5 milyon dolar kazandı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen prestijli tenis organizasyonu 'Six Kings Slam'in açılış maçında Amerikalı Taylor Fritz ile Alman raket Alexander Zverev karşı karşıya geldi.
Mücadele sadece 59 dakika sürdü ancak Zverev için bu kısa süre oldukça kazançlı geçti.

Tenis maçında çocuğun şapkasını çalan milyonerden tepki çeken özürTenis maçında çocuğun şapkasını çalan milyonerden tepki çeken özür

59 DAKİKADA 1.5 MİLYON DOLAR KAZANDI

ATP sıralamasında üçüncü sırada yer alan Alexander Zverev, ATP puanlarını etkilemeyen bu özel seride Taylor Fritz’e 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup olarak turnuvaya ilk maçta veda etti. Ancak turnuvaya katılım bedeli olarak 1.5 milyon dolarlık ödül kazanan Zverev, korttan erken ayrılsa da finansal anlamda kazanan taraf oldu.

zverev.jpg
Zverev kaybetmesine karşın 1.5 milyon doları cebine koydu

DÜNYANIN GÖZÜ BU TURNUVADA

'Six Kings Slam' organizasyonu, dünya tenisinin en seçkin isimlerini bir araya getiriyor. Dünyanın gözünün çevrildiği turnuvada dağıtılan para ödülü de dikkat çekici.
Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz ve Alexander Zverev gibi yıldızların yer aldığı turnuvada her oyuncuya 1.5 milyon dolar katılım ödülü veriliyor. Şampiyon olan tenisçi ise 4.5 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

tenis.jpg
Açılışta dikkat çeken görüntüler vardı

İHTİŞAMLI AÇILIŞ

ATP puanlarına etki etmese de yüksek ödül havuzu ve yıldız isimlerin katılımıyla dikkat çeken turnuva, Suudi Arabistan’ın spor yatırımlarındaki yeni yüzünü de dünyaya sunuyor. Turnuvanın açılışında ise ihtişamlı görüntüler vardı. Zverev’in erken vedası, turnuvanın sürprizlerle başlamasına neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Spor
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Milli takımda prim pazarlığı: Hacıosmanoğlu kabul etti
Milli takımda prim pazarlığı: Hacıosmanoğlu kabul etti