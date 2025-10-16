Suudi Arabistan'da çılgın turnuva: Kaybeden bile 1.5 milyon dolar kazandı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen prestijli tenis organizasyonu 'Six Kings Slam'in açılış maçında Amerikalı Taylor Fritz ile Alman raket Alexander Zverev karşı karşıya geldi.

Mücadele sadece 59 dakika sürdü ancak Zverev için bu kısa süre oldukça kazançlı geçti.

59 DAKİKADA 1.5 MİLYON DOLAR KAZANDI

ATP sıralamasında üçüncü sırada yer alan Alexander Zverev, ATP puanlarını etkilemeyen bu özel seride Taylor Fritz’e 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup olarak turnuvaya ilk maçta veda etti. Ancak turnuvaya katılım bedeli olarak 1.5 milyon dolarlık ödül kazanan Zverev, korttan erken ayrılsa da finansal anlamda kazanan taraf oldu.

Zverev kaybetmesine karşın 1.5 milyon doları cebine koydu

DÜNYANIN GÖZÜ BU TURNUVADA

'Six Kings Slam' organizasyonu, dünya tenisinin en seçkin isimlerini bir araya getiriyor. Dünyanın gözünün çevrildiği turnuvada dağıtılan para ödülü de dikkat çekici.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz ve Alexander Zverev gibi yıldızların yer aldığı turnuvada her oyuncuya 1.5 milyon dolar katılım ödülü veriliyor. Şampiyon olan tenisçi ise 4.5 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

Açılışta dikkat çeken görüntüler vardı

İHTİŞAMLI AÇILIŞ

ATP puanlarına etki etmese de yüksek ödül havuzu ve yıldız isimlerin katılımıyla dikkat çeken turnuva, Suudi Arabistan’ın spor yatırımlarındaki yeni yüzünü de dünyaya sunuyor. Turnuvanın açılışında ise ihtişamlı görüntüler vardı. Zverev’in erken vedası, turnuvanın sürprizlerle başlamasına neden oldu.