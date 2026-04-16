Sivasspor'un hocası İsmet Taşdemir: İyi paralar lazım

TFF 1. Lig takımı Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, play off için son maça kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Taşdemir, antrenman öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin sonuna geldiklerini, son 3 maça çıkacaklarını ve çok sıkıntılı bir pozisyondan çok iyi yere geldiklerini belirterek "Play-off'ta olma şansımız çok yüksekti ama maalesef beceremedik. Yarış devam ediyor, 3 maçımız kaldı. Bu 3 maçta da bizim için ne kadar gerekli olan puan varsa toplayıp, rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız." dedi.

"OLUMSUZ BİR DURUM OLMADIĞI SÜRECE BEN BURADAYIM"

Bir gazetecinin, lig sonunda Sivasspor'da kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

Sivasspor'da umutlar tükeniyor: İstanbulspor'dan 3 yedi

"Buraya gelirken başkanımız ile görüşmelerde, bu sene elimizden geleni yapıp play-off'a girmeye çalışacağız, giremesek de önümüzdeki yıl şampiyon olacak bir takım kurmanın yollarını arayacağız diye fikir birlikteliği yaptık. Bu fikir birlikteliğimiz devam ediyor. Sadece kulüpler durdukları yerde yönetilmiyor, bunun için maddiyat gerekiyor, bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Bunu bizler de yönetimimiz de dışarıya yansıtmadık. Gerçekten oyuncularımızın da yaşadığı sıkıntılar var. Sezon sonunda tek hayalim ve hedefim Sivasspor'da şampiyonluk yaşamak. Yapabilirsek bu sene ama şansımız çok azaldı. Bu bir gerçek. Olmadı önümüzdeki sene elimizden ne geliyorsa yapıp şampiyon olmak. Bunun için buradayım ama hayat bu, yarın ne getireceği beli olmuyor. Belki istediğimiz takımı oluşturamama durumumuz olabilir ama şu anda bunları konuşmanın da yeri değil. Benim mukavelem devam ediyor. Önümüzdeki yıl büyük bir mutluluk ve keyifle Sivasspor camiasında olmak istiyorum. Eğer seneye sıkıntı yaşamayacağımız bir takım oluşturursak bunun için de gerçekçi olmak gerekiyor çünkü iyi paralar lazım. Eğer bunları doğru bir şekilde yapabilirsek, önümüzdeki yıl burada şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben buradayım, çok olumsuz bir durum olmadığı sürece de buradayım." (AA)