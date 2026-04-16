Galatasaray'ın istediği Bernardo Silva ayrılığı açıkladı

Galakasasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği belirtilen Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Bernardo Silva, ayrılık haberini duyurdu.

Bernardo Silva'yı çok sayıda kulübün istediği, bunlardan birinin de Galatasaray olduğu ileri sürülmüştü.

9 YILDIR MANCHESTER CİTY'DE

Portekizli futbolcu Bernardo Silva, 9 yıldır formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

Bernardo Silva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç ay sonra Manchester City'ye veda etme zamanı gelecek" diyerek ayrılık iddiasını doğruladı.

Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, 2017 yılının temmuz ayında transfer olduğu ve 9 yıldır formasını giydiği Manchester City'de 451 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda fileleri 76 kez havalandırdı.