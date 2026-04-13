Sivasspor'da umutlar tükeniyor: İstanbulspor'dan 3 yedi

1. Lig'in 35. haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, İstanbulspor'un 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada Mert Çelik (kendi kalesine) ve 63. dakikada Sambissa attı.

Sivasspor'un tek golü 19. dakikada Yusuf Cihat Çelik'ten geldi.

PLAY-OFF UMUTLARI TÜKENİYOR

Bu sonuçla Sivasspor, 50 puanla 9. sırada kaldı ve play-off potasının son sırasında yer alan Keçiörengücü ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.

Sivas ekibi, ligin bitimine 3 hafta kala en iyi sonuçları alarak play-off hattına girmeyi hedefliyor.

İstanbulspor ise puanını 43 yaparak 14. sıraya yükseldi.

