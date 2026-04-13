Sivasspor'da umutlar tükeniyor: İstanbulspor'dan 3 yedi
TFF 1. Lig'de sahasında İstanbulspor'a 3-1 mağlup olan Sivasspor'da play-off şansı azalmaya başladı.
1. Lig'in 35. haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, İstanbulspor'un 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada Mert Çelik (kendi kalesine) ve 63. dakikada Sambissa attı.
Sivasspor'un tek golü 19. dakikada Yusuf Cihat Çelik'ten geldi.
PLAY-OFF UMUTLARI TÜKENİYOR
Bu sonuçla Sivasspor, 50 puanla 9. sırada kaldı ve play-off potasının son sırasında yer alan Keçiörengücü ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.
Sivas ekibi, ligin bitimine 3 hafta kala en iyi sonuçları alarak play-off hattına girmeyi hedefliyor.
İstanbulspor ise puanını 43 yaparak 14. sıraya yükseldi.
DETAYLAR
- Stat: BG Grup 4 Eylül
- Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ogün Kamacı, Oğuzhan Kocaçoban
- Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Okan Erdoğan (Dk. 26 Mert Çelik), Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik, Kamil Fidan (Dk. 65 Bekir Böke), Avramovski (Dk. 78 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Malle (Dk. 46 Badji), Okoronkwo
- İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Aroujo (Dk.73 Abdullah Dijlan Aydın), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 87 Muhammed Mert), Vefa Temel (Dk. 73 Mustafa Sol), Cham, Sambissa (Dk 78 Özcan Şahan)
- Goller: Dk. 19 Yusuf Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor), Dk. 34 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 49 Mert Çelik (Kendi kalesine), Dk. 63 Sambissa (İstanbulspor)
- Sarı kartlar: Dk. 48 Duran Şahin (İstanbulspor)