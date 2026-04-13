Sivasspor'da umutlar tükeniyor: İstanbulspor'dan 3 yedi

TFF 1. Lig'de sahasında İstanbulspor'a 3-1 mağlup olan Sivasspor'da play-off şansı azalmaya başladı.

1. Lig'in 35. haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, İstanbulspor'un 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada Mert Çelik (kendi kalesine) ve 63. dakikada Sambissa attı.
Sivasspor'un tek golü 19. dakikada Yusuf Cihat Çelik'ten geldi.

PLAY-OFF UMUTLARI TÜKENİYOR

Bu sonuçla Sivasspor, 50 puanla 9. sırada kaldı ve play-off potasının son sırasında yer alan Keçiörengücü ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.
Sivas ekibi, ligin bitimine 3 hafta kala en iyi sonuçları alarak play-off hattına girmeyi hedefliyor.
İstanbulspor ise puanını 43 yaparak 14. sıraya yükseldi.

DETAYLAR

  • Stat: BG Grup 4 Eylül
  • Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ogün Kamacı, Oğuzhan Kocaçoban
  • Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Okan Erdoğan (Dk. 26 Mert Çelik), Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik, Kamil Fidan (Dk. 65 Bekir Böke), Avramovski (Dk. 78 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Malle (Dk. 46 Badji), Okoronkwo
  • İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Aroujo (Dk.73 Abdullah Dijlan Aydın), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 87 Muhammed Mert), Vefa Temel (Dk. 73 Mustafa Sol), Cham, Sambissa (Dk 78 Özcan Şahan)
  • Goller: Dk. 19 Yusuf Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor), Dk. 34 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 49 Mert Çelik (Kendi kalesine), Dk. 63 Sambissa (İstanbulspor)
  • Sarı kartlar: Dk. 48 Duran Şahin (İstanbulspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı