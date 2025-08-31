Sivasspor'da kötü gidişat devam ediyor

Sivasspor'da kötü gidişat devam ediyor
Yayınlanma:
Sivasspor'u konuk eden Pendikspor sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

DETAYLAR

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır

Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 69 Sequeira), Kitsiou, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Hakan Yeşil), Denic (Dk. 69 Adnan Uğur), Wilks, Clarke-Harris (Dk. 77 Thuram)

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Mert Çelik (Dk. 89 Yılmaz Cin), Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Moutoussamy, Mehmet Talha Şeker (Dk. 62 Badji), Campos (Dk. 62 Emre Gökay), Bekir Böke, Mbunga-Kimpioka (Dk. 75 Emirhan Başyiğit)

Goller: Dk. 46 Kitsiou ve 89 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor), Dk. 90+5 Bekir Böke (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Yiğit Fidan, Dk. 31 Bekir Karadeniz, Dk. 81 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor), Dk. 72 Mbunga-Kimpioka ve Badji, Dk. 81 Ali Şaşal Vural (Özbelsan Sivasspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

