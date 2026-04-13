Sivas’ta Sivasspor tesisleri önünde meydana gelen trafik kazasında 4’ü U13 altyapı futbolcusu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Burak Şahin’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde, Ankara-Erzincan kara yolunda Sivasspor Tesisleri önünde yaşandı. Altyapı oyuncularını tesise götüren Hasan Ö. yönetimindeki taksiye, karşı yönden gelen İsa Ü. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpışmanın ardından araçlar savruldu. Otomobilin alev alması üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK FUTBOLCULAR YARALANDI

Kazada iki sürücü ile takside bulunan Sivasspor U13 takımının oyuncuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 6 kişi tedaviye alındı. Yaralılardan Burak Şahin’in durumunun ağır olduğu bildirildi.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Sivasspor Kulübü de yazılı açıklama yaptı. Kulüp açıklamasında şöyle dedi: