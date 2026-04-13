Sivasspor tesislerinin önünde feci kaza! Biri ağır dört futbolcu yaralandı
Sivas’ta Sivasspor tesisleri önünde meydana gelen trafik kazasında 4’ü U13 altyapı futbolcusu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Burak Şahin’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde, Ankara-Erzincan kara yolunda Sivasspor Tesisleri önünde yaşandı. Altyapı oyuncularını tesise götüren Hasan Ö. yönetimindeki taksiye, karşı yönden gelen İsa Ü. idaresindeki otomobil çarptı.
Çarpışmanın ardından araçlar savruldu. Otomobilin alev alması üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇOCUK FUTBOLCULAR YARALANDI
Kazada iki sürücü ile takside bulunan Sivasspor U13 takımının oyuncuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 6 kişi tedaviye alındı. Yaralılardan Burak Şahin’in durumunun ağır olduğu bildirildi.
SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA
Kazanın ardından Sivasspor Kulübü de yazılı açıklama yaptı. Kulüp açıklamasında şöyle dedi:
"Bugün kulüp tesislerimiz önünde meydana gelen trafik kazasında, altyapımızda forma giyen U13 takımımıza mensup 4 sporcumuzun içinde bulunduğu araç kazaya karışmıştır. İstanbulspor karşılaşması öncesinde top toplayıcı görevleri kapsamında tesislerimize doğru hareket halinde olan sporcularımızın sağlık durumları, olayın hemen ardından sağlık ekiplerimiz tarafından yakından takip altına alınmıştır. İlk müdahaleleri yapılan oyuncularımızın genel sağlık durumlarıyla ilgili detaylı kontroller sürmekte olup, kulübümüz süreci titizlikle takip etmektedir. Sporcularımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle başta sporcularımız olmak üzere ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" (DHA)