Sivasspor kritik 3 puan aldı

1. Lig'in 34. haftasında Boluspor ve Sivasspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Sivasspor'un 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Avramovski ve 28. dakikada Okoronkwo attı.

Boluspor'un tek golü ise 31. dakikada Doğancan Davas ile geldi.

PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK ZAFER

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 50 yaparak 9. sırada yer aldı ve play-off yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Boluspor ise 42 puanda kalarak 14. sıraya geriledi.

BOLU'DA 3 GOL ÇIKTI