Sivasspor kritik 3 puan aldı
1. Lig'de Sivasspor, Boluspor'u deplasmanda 2-1 yenerek play-off yolunda kritik bir galibiyet elde etti.
1. Lig'in 34. haftasında Boluspor ve Sivasspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Sivasspor'un 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Avramovski ve 28. dakikada Okoronkwo attı.
Boluspor'un tek golü ise 31. dakikada Doğancan Davas ile geldi.
PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK ZAFER
Bu sonuçla Sivasspor, puanını 50 yaparak 9. sırada yer aldı ve play-off yolunda kritik bir galibiyet elde etti.
Boluspor ise 42 puanda kalarak 14. sıraya geriledi.
BOLU'DA 3 GOL ÇIKTI
- Stat: Atatürk
- Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı
- Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lima, Barış Alıcı, Balburdia, Harun Alpsoy, Devran Şenyurt (Dk. 46 Mustafa Alptekin Çaylı), Doğan Can Davas (Dk. 84 Baluta), Arda Usluoğlu
- Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Okan Erdoğan, Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihan Çelik, Kamil Fidan (Dk. 75 Mert Çelik), Avramovski (Dk. 88 Özkan Yiğiter), Ethemi (Dk. 66 Feyzi Yıldırım), Malle (Dk. 76 Emre Gökay), Okoronkwo
- Goller: Dk. 3 Avramovski, Dk. 28 Okoronkwo (Sivasspor), Dk. 31 Doğan Can Davas (Boluspor)
- Kırmızı kart: Dk. 90+3 Balburdia (Boluspor)
- Sarı kart: Dk. 27 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90 Göktuğ Bakırbaş (Sivasspor)