Sivasspor Adana Demirspor'a yarım deste gol attı

Yayınlanma:
Sivasspor, 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

1. Lig'in 7. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Murathan Çomoğlu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 81 Mehmet Feyzi Yıldırım), Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 46 Kamil Fidan), Yusuf Cihat Çelik, Avramovski (Dk. 61 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi (Dk. 69 Kimpioka), Campos (Dk. 81 Emre Gökay), Bekir Turaç Böke

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit (Dk. 84 Aykut Sarıkaya), Ali Fidan, Mert Menemencioğlu, Osman Kaynak, Caner Kaban, Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 70 Kayra Saygan), Sefa Gülay (Dk. 70 Kürşat Türkeş Küçük), Gökdeniz Tunç (Dk. 84 Ahmet Arda Birinci), Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Dk. 70 Muhammed Ahmet Ergen)

Goller: Dk. 29 ve 55 Avramovski, Dk. 62 ve 88 Bekir Turaç Böke, Dk. 79 Kimpioka (Penaltıdan) (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Özkan Yiğiter, Dk. 64 Appindangoye (Özbelsan Sivasspor), Dk. 90+1 Aykut Sarıkaya (Adana Demirspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

