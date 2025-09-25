Sivasspor Adana Demirspor'a yarım deste gol attı
1. Lig'in 7. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Murathan Çomoğlu
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 81 Mehmet Feyzi Yıldırım), Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 46 Kamil Fidan), Yusuf Cihat Çelik, Avramovski (Dk. 61 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi (Dk. 69 Kimpioka), Campos (Dk. 81 Emre Gökay), Bekir Turaç Böke
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit (Dk. 84 Aykut Sarıkaya), Ali Fidan, Mert Menemencioğlu, Osman Kaynak, Caner Kaban, Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 70 Kayra Saygan), Sefa Gülay (Dk. 70 Kürşat Türkeş Küçük), Gökdeniz Tunç (Dk. 84 Ahmet Arda Birinci), Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Dk. 70 Muhammed Ahmet Ergen)
Goller: Dk. 29 ve 55 Avramovski, Dk. 62 ve 88 Bekir Turaç Böke, Dk. 79 Kimpioka (Penaltıdan) (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Özkan Yiğiter, Dk. 64 Appindangoye (Özbelsan Sivasspor), Dk. 90+1 Aykut Sarıkaya (Adana Demirspor)