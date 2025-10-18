Sined Jack Kisal coştu: Eczacıbaşı İlbank'a şans tanımadı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı set vermeden yendi. Sined Jack Kisal takımın en skorer ismi oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun 2. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Setler 15-25, 20-25 ve 17-25 tamamlandı.
JACK KİSAL'DAN 14 SAYI
Eczacıbaşı'nda Sined Jack Kisal, 14 sayıyla en skorer isim oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Eser Türkoğlu, Hatice Özmen Yıldız
İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Kocic, Merve Tanyel, Ece Morova, Damla Nur Dündar)
Eczacıbaşı Dynavit: Boden, Rettke, Stysiak, Ebrar Karakurt, Jack Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Nicoletti, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek
Setler: 15-25, 20-25, 17-25
Süre: 72 dakika (24, 24, 24)