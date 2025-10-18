Sined Jack Kisal coştu: Eczacıbaşı İlbank'a şans tanımadı

Sined Jack Kisal coştu: Eczacıbaşı İlbank'a şans tanımadı
Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı set vermeden yendi. Sined Jack Kisal takımın en skorer ismi oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun 2. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Setler 15-25, 20-25 ve 17-25 tamamlandı.

JACK KİSAL'DAN 14 SAYI

Eczacıbaşı'nda Sined Jack Kisal, 14 sayıyla en skorer isim oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Eser Türkoğlu, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Kocic, Merve Tanyel, Ece Morova, Damla Nur Dündar)

ilbank-eczacibasi-dynavit-3-0-969530-287966.jpg

Eczacıbaşı Dynavit: Boden, Rettke, Stysiak, Ebrar Karakurt, Jack Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Nicoletti, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek

Setler: 15-25, 20-25, 17-25

Süre: 72 dakika (24, 24, 24)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

