Eczacıbaşı yeni evinde galibiyetle başladı

Yayınlanma:
Sezonun ilk hafta maçında Kuzeyboru ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynaviv, 3-0 galip geldi.

Sultanlar Ligi ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit sahasında Kuzeyboru ile karşılaştı.

YENİ EVİNDE İLK GALİBİYET

Eczacıbaşı Dynavit'in Kartal'daki yeni Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı başardı. Karşılaşmayı 3 bin 640 kişi izledi.

Galatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attıGalatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attı

DETAYLAR

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Staysiak, Ebrar Karakurt, Maglio, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Bengisu Aygün, Plummer Boden)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Sara Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Melisa Bükmen, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Centka, Lila Şengün, Czyrnianska)

Setler: 25-15, 25-14, 25-18

Süre: 75 dakika (22, 24, 29)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

