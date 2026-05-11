Sinan Engin: Seneye Galatasaray'ın işi çok zor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın performansını değerlendiren yorumcu Sinan Engin, Sarı - Kırmızılı taraftarları üzecek bir tahminde bulundu.

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray’ın şampiyonluk sonrası durumunu değerlendirirken gelecek sezon için kadroda ciddi değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.

FARK AÇILIYOR

Stat geliri:

  • Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu 150 milyon Euro stad geliri beklediklerini açıkladı. Bu çok çılgın bir rakam, rakiplerle farkı açıyor.

Hedefler büyüdü:

  • Galatasaray taraftarını artık şampiyonluk kesmiyor. Çünkü şampiyonluğa çok alıştılar. Bundan sonra Avrupa başarıları gerekiyor.

Performans sallandı:

  • Rakiplerin kötü gidişatıyla şampiyon oldular. Antalyaspor gibi ligin en kötü takımlarına karşı bile pozisyon üretmekte zorlandılar. Defans dökülüyor.

Kadro revizyonu:

  • Gelecek sezon Galatasaray’ın işi çok zor. Kadroda revizyon gerekiyor çünkü oyuncuların performansı çok sallandı.

Sinan Engin, Galatasaray’ın Süper Lig’deki şampiyonluğunun ötesinde Avrupa hedeflerine odaklanması gerektiğine dikkat çekerken gözler transferde Dursun Özbek ve yönetimine çevrildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

