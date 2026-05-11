Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray talimatı ortaya çıktı: Dursun Özbek'in "Askıya aldık" çıkışını affetmedi

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol olmuştu.

HACIOSMANOĞLU’NUN TALİMATI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci İbrahim Seten, TV100’de flaş bir iddia ortaya attı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray’ın maçlarına gitmeme talimatı verdiği öne sürüldü.

Seten açıklamasında, "TFF'nin normalde Galatasaray maçlarında kendine yer ayırtıp federasyon üyelerine veya misafirlere bir kontenjanı var.

TFF, yönetim grubu olarak son haftalarda bu maçlara katılmama kararı almış. TFF, Galatasaray'a karşı boykot uyguluyor. İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'dan bilet filan istemiyor. Kimse de gitmesin demiş.

TFF'de Galatasaray'a karşı büyük bir kırgınlık var. TFF, o görüşmeleri askıya aldık hikayesinden dolayı çok kırılmış." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

3-0 Galatasaray'ın zaferiyle biten derbiyi hakem Yasin Kol yönetirken, 26 Nisan'da oynanan derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, atama kararına tepki göstermişti.

TFF ile ilişkilerini askıya aldığını açıklayan Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." demişti.

GALATASARAY’A KUPAYI KİM VERECEK?

Galatasaray’ın 26. şampiyonluk kupasını vermesi için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu kutlamalara davet etmesi beklenmiyor.

Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray’a şampiyonluk kupasını kimin vereceği merak konusu oldu.

Hacıosmanoğlu’nun katılmaması durumunda geçen sezon olduğu gibi Galatasaray’a şampiyonluk kupasını TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz verebilir.