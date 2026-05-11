Önce kupayı aldı sonra yüzüğü taktı: VakıfBank'ın yıldızı nişanlandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı geride kalan sezona damgasını vurdu.

Önce Kupa Voley'i kazanan sarı siyahlı takım, daha sonra Sultanlar Ligi şampiyonu oldu.

VakıfBank, CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da alarak sezonu noktaladı.

SILA ÇALIŞKAN YÜZÜĞÜ TAKTI

VakıfBank, bütün kupaları topladıktan sonra mutlu günde yine buluştu.

Sarı siyahlılar, bu kez de Sıla Çalışkan'ın nişanında toplandı.



VakıfBank'ın başarılı pasörü Sıla Çalışkan ile voleybol milli takımlarımızda istatistik antrenörü olarak görev yapan Emre Yanık, düzenlenen törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

29 yaşındaki Sıla Çalışkan, voleybola VakıfBank'ta başladı.



Daha sonra Seramiksan, Fenerbahçe, Çan Kalespor, Vasas Obuda, PTT Spor, Nilüfer Belediyespor ve THY'de oynadıktan sonra tekrar VakıfBank'a döndü.