Sinan Engin: Osimhen takım arkadaşını dövecek boğazlayacaktı

Kayserispor - Galatasaray maçına dair konuşan Sinan Engin, Victor Osimhen'in hırsına dikkat çekti.

Süper Lig’de Kayserispor’a konuk olan Galatasaray rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet ile birlikte yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, liderliğe oturdu.

“GALATASARAY YÜRÜYE YÜRÜYE KAZANIYOR”

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın performansını değerlendiren Sinan Engin, "Galatasaray, ligde yürüye yürüye kazanıyor. Barış Alper Yılmaz oynamıyor, Eren Elmalı iki gol atıyor" dedi.

“LİGDE YENİLMESİNİ SÜRPRİZ OLARAK GÖRÜYORUM”

Galatasaray’ın kadrosunu öven Sinan Engin, "Galatasaray, Türkiye Ligi'nin üstünde futbol oynuyor. Galatasaray, Türkiye liginin en iyi kadrosuna ve en iyi futbolcularına sahip takım. Galatasaray takımının ligde yenilmesini sürpriz olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“TAKIM ARKADAŞINI DÖVECEK BOĞAZLAYACAKTI”

Osimhen ve Yunus Akgün arasındaki tartışmaya da değinen Sinan Engin, "Neyse ki Osimhen gol attı ve rahatladı. Yoksa en sonunda bir takım arkadaşını dövecek, boğazlayacaktı. Allah'tan golünü attı da rahatladı” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

