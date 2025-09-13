Sergen Yalçın soyunma odasına gidemedi

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda konuk ettiği Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası yaşanan duygusal anlarla geceye damga vurdu.

İNÖNÜ SERGEN YALÇIN SESLERİYLE İNLEDİ

Karşılaşmanın ardından soyunma odasına yönelen Sergen Yalçın, tribünlerden yükselen yoğun tezahüratlarla sahaya geri çağrıldı. Binlerce taraftarın “Sergen Yalçın” sesleriyle yankılanan stadyumda, deneyimli teknik adam bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı.

TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Soyunma odasından geri dönen Yalçın, tribünleri tek tek gezerek taraftarı selamladı. Bu anlamlı jest, hem taraftarlardan büyük takdir topladı. Beşiktaş camiası, efsane teknik direktörüne duyduğu bağlılığı bir kez daha gösterdi.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Yalçın, “Taraftara teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bir destek, çok ciddi bir sevgi gösterisi oldu. Oyuncularımla birlikte bu sevgiye layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.