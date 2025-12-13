Sergen Yalçın Rafa Silva'da ters köşe yaptı: Trabzon kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın akşam Trabzon'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah beyazlı takımla antrenmanlara başlayan Rafa Silva'nın Trabzonspor maçının kadrosuna alınacağı belirtiliyordu. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, bekleyenleri ters köşe yaptı ve Rafa Silva'yı yine kadroya almadı.

Serdal Adalı'nın Rafa Silva'ya verdiği söz ortaya çıktı

Kadroda Jota Silva, Cengiz Ünder, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Svensson da bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

TAYLAN BULUT AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Taylan Bulut'la ilgili de bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut’un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut’un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya’ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."