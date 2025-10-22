Sergen Yalçın: Çözebilecek vaktimiz yok

Konyaspor maçının ardından konuşan Sergen Yalçın acı tabloyu açıkladı.

Süper Lig’in 3. hafta ertelemesinde Konyaspor’a konuk olan Beşiktaş sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Sergen Yalçın maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın’ın konuşması şu şekilde:

"Zor bir oyun oldu bizim için. Özellikle hafta sonunda içeride hiç olmaması gereken bir sonuçla karşılaştık. Bu durum oyuncuların psikolojisini bozdu. Dört gün sonra böyle bir deplasman oynamak bizim için çok zordu. İkinci bölge oyunu oynadık, rakibin gelmesini bekledik. Bugün için doğru oyun gibi gözüktü. Rakibin hatalarından faydalanmak istiyorduk. Sonuçta da Ndidi'nin güzel bir golü geldi. Çok ciddi duran top çalışmaları yapıyoruz, tamamen onun ürünüydü”

“TARAFTARLARIMIZ ACI ÇEKİYOR OLABİLİR AMA SABIRLI OLMALARI GEREK”

"Zor bir maçtı, erteleme maçı ve eksiklerimiz vardı. Kazanmak çok önemliydi, moralimiz düzeldi. Performansımızın farkındayız, henüz bir takım performansı değil. Taraftarın beklentisini biliyoruz ama kolay değil. Yeni bir takım, yeni bir yapılanma içindeyiz. Zaman gerekiyor. Taraftarımız bazı maçlarda acı çekiyor olabilir ama sabırlı olmaları gerekiyor. Biraz zaman verilirse Beşiktaş daha iyi yerlere gelecek"

“ACI ÇEKEREK İLERLEYECEĞİZ”

"Biz her şeyin farkındayız. Sorunları çözmek için zamana ihtiyacımız var. Şu anda çözebilecek kadar vaktimiz yok. Bu yüzden acı çekerek ilerleyeceğiz. Ama altı ay, bir yıl içinde birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Dört gün önceki kötü sonucun ardından böyle bir deplasmanda reaksiyon göstermek kolay değil ama büyük takımlar böyle durumlarda ayağa kalkar"

Kaynak:beIN Sports

