Serdal Adalı başkan adaylarına seslendi: Kazanan Beşiktaş olacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak olan Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi’nde başkan adayı olan; Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer’i ağırladı.

Buluşmada; Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Fethi Hinginar ile Divan Başkanlık Kurulu Üyesi adayları da yer aldı.

Serdal Adalı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün burada, dostlarımızla, ağabeylerimizle, kardeşlerimizle bir aradayız. Beşiktaş’ın asırlık değerlerini, geleneklerini ve o hiç sönmeyen ruhunu bir kez daha yaşatmak için bir aradayız.

Biliyorsunuz; 19 Ekim’de önemli bir seçimimiz var. Bu seçim, sadece bir Divan Kurulu Başkanlık seçimi değil; Beşiktaş’a gönül verenlerin, Beşiktaş için düşünen, üreten, emek veren insanların buluştuğu bir dönüm noktasıdır.

Diliyorum ki bu süreç, Beşiktaş’ın geçmişte bize öğrettiği o büyük olgunlukla, saygı, nezaket ve kardeşlik içinde geçsin.

Burada bulunan her bir adayımız, Beşiktaş’a yıllarını vermiş, bu büyük camianın iyi ve zor günlerinde yanında olmuş, Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmış, bu camiaya gönülden bağlı kıymetli insanlardır. İçinizde beraber çalıştığım büyüklerim, arkadaşlarım da var.

"PAZAR GÜNÜ KİM KAZANIRSA KAZANSIN..."

Biliyorum ki her birinizin yüreğinde aynı sevda var: Beşiktaş sevgisi. Amacımız ortak, gayemiz aynı; Beşiktaş’a layık bir şekilde hizmet etmek, onu daima daha ileriye taşımak.

Pazar günü kim kazanırsa kazansın, biliyoruz ki bu seçimin gerçek kazananı yine Beşiktaş olacaktır.

Çünkü Beşiktaş’ı büyük yapan, isimler değil; onun arkasındaki bu eşsiz birlik, bu omuz omuza duruş, bu kocaman aile ruhudur.

Unutmayalım; Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir. Beşiktaş, bir duruşun, bir karakterin, bir vicdanın adıdır. Fair-Play’in, emeğin, vefanın ve onurun simgesidir. Bizler, o mirasın emanetçileriyiz.

Pazar günü yapılacak seçimde bir kez daha hepinize yürekten başarılar diliyorum. Dostluk kazansın, saygı kazansın, Beşiktaş kazansın.”