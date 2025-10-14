Beşiktaş'ta kıran kırana seçim: 5 aday yarışacak

Beşiktaş'ta kıran kırana seçim: 5 aday yarışacak
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta olağan divan başkanlık kurulu seçimi 19 Ekim Pazar günü yapılacak. Seçimde 5 aday başkan seçilmek için oy isteyecek.

Beşiktaş Kulübü'nde olağanz divan başkanlık kurulu seçimi 19 Ekim Pazar günü yapılacak.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda saat 10.30'da başlayacak seçimde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Tüzük gereği yıllık aidatını 31 Aralık 2024 tarihi 23.59’a kadar ödemiş olan üyeler oy kullanabilecek.

Gündem şöyle:

1- Açılış,
2- Kongre Divanı Oluşturulması,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Başkan Adaylarının Konuşması,
5- Divan Başkanlık Kurulu Seçimi,
6- Kapanış.

5 ADAY YARIŞACAK

Beşiktaş Kulübü üyeleri Afyonkarahisar'da öğrencilere forma hediye ettiBeşiktaş Kulübü üyeleri Afyonkarahisar'da öğrencilere forma hediye etti

Seçimde üyeler 5 aday için oy kullanacak. Adaylar şöyle:

Ahmet Ürkmezgil
Ahmet Akpınar
Affan Keçeci
Engin Baltacı
Emir Tamer

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

