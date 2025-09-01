Sarıyer'e stat müjdesi

Stattaki çalışmaları İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, yerinde takip etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muhittin Özbay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sporcu bir geçmişe sahip olması, biz il müdürlerine kolaylık sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun kriterleri doğrultusunda üst liglere çıktıkça şartlar değişiyor. Bu şartlar doğrultusunda stadı 1. Lig'e uygun hale getiriyoruz. Bu çalışmayı 2 yıldır yapıyoruz. Önce çimi yenilemiştik. Bu sene de ışıklandırmalar, ses sistemleri ve tüm koltuklarımızı yeniliyoruz. Kale arkalarındaki canlı yayın odaları, kulübelerimiz ve arka alandaki sporcu sağlığı ile alakalı 3 metrelik mesafeyi sayın bakanımızın destekleriyle bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

‘SARIYER, HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR’

Stadın yenileme çalışmalarının ardından 5800 seyirci kapasitesine ulaşacağını belirten Özbay, "Sarıyer, bizim için çok önemli bir semt. Semtin dostluğu, sevgisi ve kardeşliği çok farklı olur. Sarıyer, yüzlerce karakterli ve topluma yön vermiş sporcu yetiştirmiştir. Sarıyer, her şeyin en güzelini hak ediyor. Antrenman sahasının da çalışmalarını bitirdik. İnşallah sakatlık olmadan keyifli bir sezonu geride bırakacağız" ifadelerine yer verdi.

EMRE YALDIZ: SARIYER'İMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız ise yönetim olarak 14 Temmuz'da göreve başladıklarını ifade ederek, "Yönetim olarak ilk Muhittin Özbay'ı ziyaret ettik. O günden beri inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar. Bu stadın yetişmesi için çok çabalıyorlar. Biz de Sarıyer'imizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

‘İYİ TRANSFERLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM’

Türkiye Futbol Federasyonuna bugün bir ziyaret gerçekleştireceklerini aktaran Yaldız, "Biz, çok geç kurulduk ama kısa sürede güzel işler yaptık. Sponsorluklar alındı. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadığımız maçta 90+6. dakikada gol yedik. Arca Çorum FK maçında da olmayan bir penaltı veridi. Son maçta da penaltımız verilmedi. Bu kadar zorluğun içinde bunlarla uğraşmak bizi yoruyor. Bugün federasyonla görüşmelerimizi yapacağız. Stadımız açıldıktan sonra da çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum" dedi.

HALİL İBRAHİM KURŞUN: YUSUF ZİYA ÖNİŞ STADI'NI ADETA YENİDEN İNŞA ETTİK

Halil İbrahim Kurşun da, destekleri için emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 sene önce Yusuf Ziya Öniş Stadı'nı adeta yeniden inşa ettik. 1. Lig'e yeni çıktığımız için bazı yenilenme çalışmaları yapmak zorunda kaldık. Sarıyer, spora sevdalı bir ilçemiz. Sarıyer, bizim için siyaset üstü bir mesele. Stadımızı inşallah yeniden en iyi şekilde inşa edeceğiz. İnşallah yeni başarılara imza atacağız. 2-3 hafta sonra inşallah burada maçımızı oynayacağız" diye konuştu.