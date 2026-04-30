"Saran büyük zarar verdi!" Yasin Kol ve "Yapı" iddiası

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın olağanüstü kongre kararı alması ve aday olmayacağını açıklamasının ardından dikkat çeken bir yorum geldi. Gazeteci Mevlüt Tezel, "Futbolumuzda öyle bir yapı var ki berbat hakem yönetimlerine bile prim tanıyor" iddiasında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü kongre kararını açıklarken, aday olmayacağını da duyurdu. Kongre 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.
"Derbideki sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe'nin Tedesco ile devam etmesini gerektiğini ısrarla yazdım ve korktuğum olay yaşandı!
Jose Morinho kovulunca apar topar takımın başına getirildikten kısa bir süre sonra kendisini getiren Ali Koç'un da başkanlığı kaybettiği kaotik bir ortamda Tedesco, kendi kurmadığı takımla büyük işler başardı. Devre arasında 3 santraforun birden gönderilip yerine takıma beşinci merkez orta sahanın alındığı anda Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti aslında" diyen gazeteci Mevlüt Tezel, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Tedesco tüm bu dezavantajlara rağmen derbilerde en çok puan kazanan teknik direktör oldu ve Süper Kupa'yı kazandı.
Rakibi Okan Buruk sürekli hakemleri baskı altına almaya çalışırken Tedesco, takımı büyük hakem hatalarıyla doğranırken bile hakemler hakkında konuşmayarak rakip takımların taraftarlarının bile saygısını kazanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Tedesco'yu neden gönderdiğini açıkladıFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Tedesco'yu neden gönderdiğini açıkladı

Futbolda başarının anahtarı istikrardır.
Sadettin Saran, günah keçisi ilan etmek için Tedesco'yu kovmuşa benziyor. Seçim kararı alan ve başkanlığa aday olmayan bir başkan normalde teknik direktör kararını yeni yönetime bırakmalıydı.
Yeni bir hoca getirilse belki futbolcular da ekstra bir performans olabilirdi.
Şimdi bütün planlarını Tedesco üzerinden yapan futbolcuların da motivasyonu düştü!
Şimdi sil baştan yeni bir sayfa açılacak. Yeni hoca, yeni futbolcularla alışma sürecinde Şampiyonlar Ligi elemelerinde büyük ihtimalle başarısız olunacak! 3 Temmuz sürecinde çelişkili açıklamaları olan Saran'ı başkan seçmenin hata olduğunu hep dile getirmiştim.
Bir başkan uğraşsa kulübe bu kadar zarar veremezdi ama Saran verdi!"

"FUTBOLUMUZDA ÖYLE BİR YAPI VAR Kİ..."

Tezel, hakem Yasin Kol'a derbideki yönetimi nedeniyle verilen puanı da hatırlattı ve şu iddiada bulundu:
"Yere düşenin kalkmadığı, sürekli hakemi aldatmaya yönelik bir futbolun oynadığı Süper Lig'de kaliteyi artırmanın bir yolu da hakem kalitesini artırmaktan geçiyor.

Trio ekibi, Yasin Kol'a ateş püskürdü! Derbide 1 penaltı, tam 5 kırmızı kart atlandı | NTVSpor
Son Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde skandal birçok karara imza atan Yasin Kol'a hakem gözlemcisi 10 üzerinden 8.8 puan vermiş.
8.8 puan çok iyi/mükemmel yönetim anlamına geliyor.
Futbolumuzda öyle bir 'YAPI' var ki, berbat hakem yönetimlerine bile prim tanıyor!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Spor
Saran giderayak ihaleyi halletmiş: Meğer Fenerbahçe'yi bağlamış
Saran giderayak ihaleyi halletmiş: Meğer Fenerbahçe'yi bağlamış
Okan Buruk: Başkanımızla anlaştık
Okan Buruk: Başkanımızla anlaştık
Kritik maç öncesi enteresan olay: Kendisi kaldı yardımcılarını yolladı
Kritik maç öncesi enteresan olay: Kendisi kaldı yardımcılarını yolladı