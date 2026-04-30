"Saran büyük zarar verdi!" Yasin Kol ve "Yapı" iddiası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü kongre kararını açıklarken, aday olmayacağını da duyurdu. Kongre 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

"Derbideki sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe'nin Tedesco ile devam etmesini gerektiğini ısrarla yazdım ve korktuğum olay yaşandı!

Jose Morinho kovulunca apar topar takımın başına getirildikten kısa bir süre sonra kendisini getiren Ali Koç'un da başkanlığı kaybettiği kaotik bir ortamda Tedesco, kendi kurmadığı takımla büyük işler başardı. Devre arasında 3 santraforun birden gönderilip yerine takıma beşinci merkez orta sahanın alındığı anda Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti aslında" diyen gazeteci Mevlüt Tezel, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tedesco tüm bu dezavantajlara rağmen derbilerde en çok puan kazanan teknik direktör oldu ve Süper Kupa'yı kazandı.

Rakibi Okan Buruk sürekli hakemleri baskı altına almaya çalışırken Tedesco, takımı büyük hakem hatalarıyla doğranırken bile hakemler hakkında konuşmayarak rakip takımların taraftarlarının bile saygısını kazanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Tedesco'yu neden gönderdiğini açıkladı

Futbolda başarının anahtarı istikrardır.

Sadettin Saran, günah keçisi ilan etmek için Tedesco'yu kovmuşa benziyor. Seçim kararı alan ve başkanlığa aday olmayan bir başkan normalde teknik direktör kararını yeni yönetime bırakmalıydı.

Yeni bir hoca getirilse belki futbolcular da ekstra bir performans olabilirdi.

Şimdi bütün planlarını Tedesco üzerinden yapan futbolcuların da motivasyonu düştü!

Şimdi sil baştan yeni bir sayfa açılacak. Yeni hoca, yeni futbolcularla alışma sürecinde Şampiyonlar Ligi elemelerinde büyük ihtimalle başarısız olunacak! 3 Temmuz sürecinde çelişkili açıklamaları olan Saran'ı başkan seçmenin hata olduğunu hep dile getirmiştim.

Bir başkan uğraşsa kulübe bu kadar zarar veremezdi ama Saran verdi!"

"FUTBOLUMUZDA ÖYLE BİR YAPI VAR Kİ..."

Tezel, hakem Yasin Kol'a derbideki yönetimi nedeniyle verilen puanı da hatırlattı ve şu iddiada bulundu:

"Yere düşenin kalkmadığı, sürekli hakemi aldatmaya yönelik bir futbolun oynadığı Süper Lig'de kaliteyi artırmanın bir yolu da hakem kalitesini artırmaktan geçiyor.



Son Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde skandal birçok karara imza atan Yasin Kol'a hakem gözlemcisi 10 üzerinden 8.8 puan vermiş.

8.8 puan çok iyi/mükemmel yönetim anlamına geliyor.

Futbolumuzda öyle bir 'YAPI' var ki, berbat hakem yönetimlerine bile prim tanıyor!"