Kritik maç öncesi enteresan olay: Kendisi kaldı yardımcılarını yolladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 5. sırada bitiren Şanlıurfaspor, play off 1. tur ilk maçında Muğlaspor ile bu akşam karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Maçın rövanşı ise 4 Mayıs'ta Muğla'da yapılacak.

Kritik karşılaşma öncesi Şanlıurfaspor'da enteresan bir olay yaşandı. Teknik direktör Taner Taşkın, görevde kalırken 3 yardımcısını yolladı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE" DEDİ

Taner Taşkın ayrılığı şu sözlerle açıkladı:

"Gördüğümüz lüzum üzerine teknik ekibimizde görev yapan üç yardımcı hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Maddi konularda yaşanan bazı görüş ayrılıkları bu kararın alınmasında etkili olmuştur. Şanlıurfasporumuzu daha güçlü bir yapıya kavuşturmak ve 1. Lig yolunda hedeflerimize kararlılıkla ilerlemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolumuza daha sağlam adımlarla devam edeceğiz.”