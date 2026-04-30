Kritik maç öncesi enteresan olay: Kendisi kaldı yardımcılarını yolladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Şanlıurfaspor'da enteresan bir gelişme yaşandı. Muğlaspor'la oynanacak maç öncesi teknik dirdektör Taner Taşkın, 3 yardımcısı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 5. sırada bitiren Şanlıurfaspor, play off 1. tur ilk maçında Muğlaspor ile bu akşam karşı karşıya gelecek.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Maçın rövanşı ise 4 Mayıs'ta Muğla'da yapılacak.

Yayıncı kuruluş değişti: 2. ve 3. Lig maçları artık TFF'deYayıncı kuruluş değişti: 2. ve 3. Lig maçları artık TFF'de

Kritik karşılaşma öncesi Şanlıurfaspor'da enteresan bir olay yaşandı. Teknik direktör Taner Taşkın, görevde kalırken 3 yardımcısını yolladı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE" DEDİ

Taner Taşkın ayrılığı şu sözlerle açıkladı:
"Gördüğümüz lüzum üzerine teknik ekibimizde görev yapan üç yardımcı hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Maddi konularda yaşanan bazı görüş ayrılıkları bu kararın alınmasında etkili olmuştur. Şanlıurfasporumuzu daha güçlü bir yapıya kavuşturmak ve 1. Lig yolunda hedeflerimize kararlılıkla ilerlemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolumuza daha sağlam adımlarla devam edeceğiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Spor
Saran giderayak ihaleyi halletmiş: Meğer Fenerbahçe'yi bağlamış
Saran giderayak ihaleyi halletmiş: Meğer Fenerbahçe'yi bağlamış
Okan Buruk: Başkanımızla anlaştık
Okan Buruk: Başkanımızla anlaştık