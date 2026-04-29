Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Tedesco'yu neden gönderdiğini açıkladı

Galatasaray karşısında aldığı 3-0 mağlubiyetle şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklar gerçekleştirdi.

TEDESCO'YLA YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Domenico Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi'yle yolların ayrıldığını duyurdu.

SADETTİN SARAN FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Ayrılık kararından sonra Samandıra'ya giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcularla bir toplantı yaptı. Saran burada ayrılık kararının gerekçesini anlattı.

"YENİ YÖENİTİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN GÖNDERDİK"

Yeni yönetime kolaylık sağlamak istediklerini vurgulayan Sadettin Saran, "Hep sizinle beraber olduk. Destek verdik. Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. 3 maçı kazanıp bunu başarın. Tedesco'yu da yeni yönetimin önünü açmak için gönderdik" sözlerini sarf etti.

ADAY OLMAYACAK

Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek. Sadettin Saran seçimde aday olmayacak.