Galatasaray'da flaş gelişme: Yeni sezonda yok

Galatasaray'da flaş gelişme: Yeni sezonda yok
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang ile ilgili karar çıktı. Hollandalı yıldızın sezon sonu Napoli'ye döneceği iddia edildi.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ın sözleşmesinde 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyordu.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar Noa Lang'ın bonservisi ile ilgili kararı verdi.

YENİ SEZONDA OLMAYACAK

Haberde Noa Lang'ın sezon bittikten sonra Napoli'ye geri döneceği ifade edildi.
Noa Lang'ın Galatasaray'daki performansının oldukça yeterli olduğu ve Napoli taraftarının Hollandalı yıldızı yeniden takımda görmek istediği yazıldı.
Noa Lang'ın muhtemel geri dönüşü ile ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray’da adeta kral gibi karşılandı: 16 maça çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında 2 gol attı. Sadece bu performans bile Napoli taraftarının onu yeniden görmekten büyük mutluluk duymasına yeter.
Gerçek şu ki Lang; teknik becerisi, sürati ve ani patlayıcı koşularıyla fark yaratabilen bir oyuncu. Takım içinde Alisson Santos ile rekabete girerek antrenman seviyesini yukarı çekecek. Napoli’de geride hem kalbini hem de birçok dostunu bıraktı. Hatta Alisson’un son sosyal medya paylaşımına yaptığı “craque” (yıldız oyuncu) yorumu, adeta Napoli camiasına gönderilmiş samimi bir mesaj gibi: içten ve kıskançlıktan uzak."

GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Noa Lang, 2 gol atarken 2 de asist yaparak takımına 4 skor katkısı verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

