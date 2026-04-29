Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen krizi açıkladı

Fenerbahçe'de yaklaşan seçime dair konuşan Sercan Hamzaoğlu, yeni başkanın en az 250-300 milyon euroya ihtiyacı olacağını söyledi.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mucizelere kalırken art arda flaş gelişmeler yaşandı.

TEDESCO'YLA YOLLAR AYRILIYOR

Derbinin ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu ilk olarak Domenico Tedesco, Devin Özek ve Berke Çelebi'yle yollarını ayırdı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİLİYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ertesi gün yaptığı açıklamadaysa 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu. Saran açıklamasında aday olmayacağını ifade etti.

ŞİMDİDEN 3 BAŞKAN ADAYI VAR

Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk arasında geçmesi beklenen seçim öncesi Sercan Hamzaoğlu'ndan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"EN AZ 250-300 MİLYON EURO LAZIM"

Kulübün mali yapısına dair konuşan Sercan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'nin 2026 sonuna kadar olan kasa açığı 150 milyon Euro, Haziran'da seçilen başkan, en az 150 milyon euroyu da transferlere ayırmak zorunda. Fenerbahçe'nin şu anda 250-300 milyon euro arasında bir gelire ihtiyacı var" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

