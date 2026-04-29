Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Manchester City'den Bernardo Silva'yı transfer etmek istiyor.

BERNARDO SILVA'YLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Portekizli yıldızı transfer etmek için gözünü karartan sarı-kırmızılılar, resmi görüşmelere başladı. 343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, görüşmelere dair detayları anlattı.

"15 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR"

Oyuncuya yapılan teklifi açıklayan Ali Nacik Küçük, "Galatasaray, Bernardo Silva'yla yaptığı görüşmede 15 milyon Euro gibi bir rakama çıkabileceğini oyuncuya iletmişti" sözlerini sarf etti.

"BAŞKANLIK SEÇİMİNİN SONUÇLANMASINI BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Sezon sonu yapılacak seçimleri işaret eden Ali Naci Küçük, "Somut gelişmeler olması için başkanlık seçiminin sonuçlanmasını beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.