Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif

Manchester City'den Bernardo Silva'yı transfer etmek isteyen Galatasaray, 15 milyon euro maaş teklif etti.

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Manchester City'den Bernardo Silva'yı transfer etmek istiyor.

BERNARDO SILVA'YLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Portekizli yıldızı transfer etmek için gözünü karartan sarı-kırmızılılar, resmi görüşmelere başladı. 343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, görüşmelere dair detayları anlattı.

thumbs-b-c-26aecf8cb0bccbf5e318246dcfc26f0b.jpg

"15 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR"

Oyuncuya yapılan teklifi açıklayan Ali Nacik Küçük, "Galatasaray, Bernardo Silva'yla yaptığı görüşmede 15 milyon Euro gibi bir rakama çıkabileceğini oyuncuya iletmişti" sözlerini sarf etti.

"BAŞKANLIK SEÇİMİNİN SONUÇLANMASINI BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Sezon sonu yapılacak seçimleri işaret eden Ali Naci Küçük, "Somut gelişmeler olması için başkanlık seçiminin sonuçlanmasını beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Spor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini 424 gün sonra yıkan olay
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini 424 gün sonra yıkan olay
Ederson'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak karar
Ederson'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak karar